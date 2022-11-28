ERÜ ile KADEM arasında iş birliği protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kayseri İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı.

Törende konuşan Altun, güzel çalışmalar ortaya çıkacağını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Karaosmanoğlu ise protokol dolayısıyla Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altun ile Karaosmanoğlu iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol gereği, Kayseri ve ilçelerinin sınırları içinde kadınların ve gençlerin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar, atölyeler, eğitimler, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve yarışmalar düzenlenecek.

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