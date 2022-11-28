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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç, müşteki F.Ç. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "eşi öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.Ç, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ederek, müştekinin kendisini evlilik vaadiyle yaklaşık 100 bin lira dolandırdığını ve aldattığını öne sürdü.

Olay tarihinde, boşanma davası açan karısı ile görüşmek üzere Kayseri'ye geldiğini, evin bahçesinde beklediğini, eşi dışarı çıkınca da yanına gittiğini ifade eden sanık, müştekinin ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiği için yanında bıçak taşıdığını ileri sürdü.

Tartıştıklarını ve aralarında kavga çıktığını belirten A.Ç, "Bıçağı çıkardım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. O sırada elinde alet çantası olan biri bana vurdu. Mağdur olan benim, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki F.Ç. ise sanığı aldatmadığını, bu iftiranın sanık tarafından atıldığını, bu nedenle daha önce aralarında çıkan kavgada çene kemiğinin kırıldığını, ölümle tehdit edildiğini, para, altın ve cep telefonunun gasbedildiğini öne sürdü.

Olay esnasında 18 yerinden bıçaklandığını ve 15 gün yoğun bakımda kaldığını kaydeden F.Ç, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021'de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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