Kayseri'de beton mikseri binaya çarptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de freni boşalan park halindeki beton mikseri bir binaya çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir inşaata 38 BL 871 plakalı mikserle beton götüren Barış G. şantiye bahçesinde aracı park etti.



Sürücü indikten sonra freni boşalan beton mikseri yaklaşık 50 metre ilerideki 4 katlı bir binaya çarparak durdu.



Olayda beton mikseri kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.

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