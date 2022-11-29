Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Erciyes'te incelemede bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını inceledi.
Snotrak ile pistleri dolaşan Çiçek ve Büyükkılıç, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Çiçek, Erciyes Dağı'nın kış turizmi için tatilcileri beklediğini kaydetti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Çiçek, "Erciyes'in, misafirleri ağırlamaya hazır hale geldiğini gördük. Buradaki tüm mekanik tesisler çok kaliteli. Erciyes, muhteşem görseli ile misafirlerini ağırlamaya hazır. Herkesi bu kış Erciyes'e bekliyoruz." dedi.
Başkan Büyükkılıç da "Erciyes Kayak Merkezi profesyonellerini bekliyor. Kayak merkezimiz hizmete hazır." ifadesini kullandı.