Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu

KAYSERİ (AA) - 10'uncu Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 20 belgesel ve kısa film finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Erciyes Üniversitesinin katkısıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 10'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak.

5 Aralık'ta başlayacak ve 7 Aralık'a kadar devam edecek festivalde Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 10'ar film yarışacak.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Fatma'dan Sonra 40 Yıl / Sezer Ağgez, Her Şey Yolunda / Muhammet Beyazdağ, Mısırlı Emmi / Murat Kılıç, Kardaki Ayak İzleri / İsa Çicek, Gulab Gul / Semih Sağman, Three Armies / Kadir Can Arabacı, Köş / Koray Sevindi, Oyunun Renkleri - Fırtınayla Yaşamak / Enis Manaz, Müzikli Bir Göç Masalı / F. Neslihan Semerci Unkapanı: Bitmeyen Masal / Tayfun Belet finalist oldu.

Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Majka / Raşit Görgülü, Babamın Öldüğü Gün / Emre Sefer, Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada / Özgürcan Uzunyaşa, Dostlukların Son Günü / Mehmet Reşat Başer, İnsan Ne Zaman Ölür / Ercan Selim Öngöz, Karıncanın Ayak İzleri / Ümit Güç, Kor / Köksal İçöz, Larva / Volkan Güney Eker, Salto Mortale / Nihat Vuran, Tremble / Amil Mamibeyli finale kaldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.