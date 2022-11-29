Kayseri'de kooperatif kuran kadınlar çadırda istiridye mantarı yetiştiriyor

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KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, yaklaşık 100 metrekarelik çadırda istiridye mantarı yetiştiriyor.

Kadınların sosyalleşmesi ve kendilerine gelir kapısı sağlamaları amacıyla valilik ve kaymakamlık öncülüğünde kooperatif kurulmasına karar verildi.

İlçede ilk etapta 7 kadının bir araya gelmesiyle kurulan Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde, pazar sorunu yaşanmayan istiridye mantarının üretimi için kadınlar eğitim aldı.

Kaymakamlık ve belediye desteğiyle oluşturulan 100 metrekarelik çadırda istiridye mantarı yetiştirmek için temin edilen kompostlar ile üretime başlayan kadınlar, ayrıca kaymakamlığın tahsis ettiği binada ördükleri el işlerini ve çeşitli malzemelerden ürettikleri hediyelik eşyaları da satışa sunuyor.

- "2023 sonuna kadar 15-16 ton mantar üretmeyi hedefliyoruz"

Kaymakam Metin Eyyüpkoca, AA muhabirine, piyasa araştırması yapıldıktan sonra mantar üretimine karar verdiklerini söyledi.

Kadınların çabasıyla üretimde başarı sağladıklarını vurgulayan Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Bizler başlangıçta 7 kadın kardeşimizi bir araya getirdik. Şu an 10 hanımefendiyle bu işi yürütüyoruz. Kadınlarımız üreterek hem ülke hem ev hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınlarımız hem üretecek hem de sosyalleşecekler. Baktığımızda istiridye mantarında arzın talebi karşılamadığını gördük. Pazarla ilgili bir sıkıntımız da yok, ürettiğinizi anında satabiliyorsunuz."

Eyyüpkoca, üretimden memnun olduklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ton istiridye mantarı üretildi. Gerek Ankara gerek Kayseri'deki büyük marketlerle iletişim kurduk. 2023 sonuna kadar 15-16 ton mantar üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek'ten iki çadır sözü daha aldıklarını, böylece üretimi yılda yaklaşık 50 tona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Eyyüpkoca, bu üretime yüzlerce kadını dahil ederek daha çok gelir elde edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Bu yola çıktık ve başardık"

Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mevlana Cam, her gün mantar üretilen çadıra gelerek rutin kontrolleri yaptıklarını dile getirdi.

İlk ürünlerinden güzel verim aldıklarını anlatan Cam, "Ürünlerimizi almak isteyen çok. Bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdiden hepsini sattık diyebiliriz. Bize de ek gelir kapısı oldu." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyesi Hatice Sarı, daha önce ev kadını olduğunu belirterek, bir işte çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu duyduğunu anlattı.

Sarı, "Evde boş zamanımız oluyordu, bunun için projede yer almaya karar verdim. Çok mutluyum. Evimde salça, reçel yaparken şimdi mantar üretmeye başladım. Bu yola çıktık ve başardık." dedi.

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