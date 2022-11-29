Kocasinan Akademi'de kadınlar hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi Yenişehir Tesisi'nde eğitim alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın üst giysileri dikimi eğitmeni Emine Yılmaz, kalıp çıkartmaktan başlayarak dikişe dair her aşamayı öğrettiklerini belirtti.

Etek, elbise, bluz dikmeyi öğrenen kadınların ev ekonomisine de katkı sağladıklarını aktaran Yılmaz, kendi iş yerlerini açan çok sayıda kursiyerleri olduğunu kaydetti.

Mağazalarda satılan ürünleri dikerek daha ucuza mal ettiklerini ifade eden kursiyerler de bu imkanı veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayrakdar ise geleceği şekillendiren kadınlara her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kadınlar için farklı ve yeni projeler ürettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Özellikle ev ekonomisine katkı sağlayan kurslarımıza, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimlerle hanım kardeşlerimiz, meslek sahibi olabilmenin yanı sıra el becerilerini de gün yüzüne çıkartıyorlar. Hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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