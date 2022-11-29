Talas'ta merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aylık muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle merkez mahalle muhtarlarıyla Mevlana Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Yalçın, muhtarlara belediye olarak yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Herkesin işini iyi şekilde yapmasıyla ülke kalkınmasının sağlanacağını belirten Yalçın, "Geniş katılımla muhtarlar toplantısı yaptığımızda kırsal ile merkezin konuları farklı olduğundan konular dağılabiliyordu. Kırsalda ahır samanlık denilirken merkezde kentsel dönüşüm gibi konular gündeme geliyor. Her yerin konusu elbette önemli ama hepsini birbirine karıştırmadan daha somut şekilde işi yoluna koymamız lazım. O nedenle arada merkez muhtarlarımızla bir araya gelip yüzde 80'lik nüfusun yaşadığı merkezin değerlendirmesini daha hızlı ve yoğun bir şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Talas'ın Kayseri'nin yeme içme mekanı olduğunu ifade eden Yalçın, bu tür mekanların ağırlıkta olduğu Osmanlı Sokağı'nın imajıyla ilgili sıkıntıyı düzelttiklerini kaydetti.



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