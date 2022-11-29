Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.C. ve tutuksuz sanık Y.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.C. savunmasında, uyuşturucu kullandığını, isteyen arkadaşına bir içimlik sentetik uyuşturucu verdiğini ancak para almadığını öne sürdü.

Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını öne süren H.C, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Sanık Y.D. ise uyuşturucu kullandığını, temin etmediğini ve kimseye satmadığını iddia ederek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık H.C'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verdi. Sanık Y.D. ise beraat etti.

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