Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtıldı.

Sümer Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kenti sporun gündeminde tutmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Profesyonel sporun yanında altyapıyı oluşturacak amatör sporlardaki çalışmaların da değerli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, amatör spora destek vermeyi önemsediklerini belirtti.



Spora destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüplerimize yakışan bir anlayış içerisinde çalışmalar hızla sürdürülüyor. Belediyeler olarak bizler Spor AŞ marifetiyle Kayseri'mizin her bölgesinde hizmetlerimizi sürdürürken sporda da çeşitliliği esas alarak tüm insanların beklentilerine cevap verecek yaklaşım sergilediğimizi paylaşmak istiyorum. Bu yönde de milyonlarca kişiye ulaştığımızı ifade ediyorum. Kırsalda, özellikle beldelerimizde, mahallelerde mutlaka bir sahamız var, spor salonuyla ilgili çalışmamız var. O yönde de beklentilere cevap verdiğimizi ifade etmek istiyorum."

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da gençleri topluma kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Önal, 700 bin liralık spor malzemesi yardımının 1 milyon liraya çıkarılmasından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtımı yapıldı.



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