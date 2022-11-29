KTO Başkanı Gülsoy, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin bu yılın ilk 10 ayında ihracatının 3 milyar 254 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, ihracatta Kayseri'nin rekor üstüne rekor kırdığını belirtti.

Kayseri'de ekim ayında 319 milyon 852 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülsoy, "Küresel resesyon kaynaklı yavaşlamalar olsa da ülke ekonomimiz ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin bu yıl ekim ayı ihracatının 319 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Gülsoy, şöyle devam etti.



"Ocak-ekim döneminde ihracat, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11,6 artmıştır. İthalatımız ise ekim ayında 113 milyon 841 bin dolar olmuştur. Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 18,5 azalış var. 2022 yılı ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya, Romanya, ABD, Polonya, Rusya Federasyonu, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık ve Kanada'dır. Rusya Federasyonu ile olan ihracatımız ekim ayında yüzde 190 arttı. Kayseri olarak 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Şehrimizde ilk 10 ayda ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 11,6 artarak 3 milyar 254 milyon dolara çıktı."



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