Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek Erciyes Kayak Merkezi'nde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, kayak merkezinde gerçekleşti.

Toplantıya Büyükkılıç ve Vali Çiçek'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Erciyes'in kışa hazır olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek de kentte turizm ve tanıtıma verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Vali Çiçek ile Büyükkılıç 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Garnizon Komutanlığı 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çiçek ile Büyükkılıç'ı Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel karşıladı.

Personel ile öğle yemeği yiyen ve sohbet eden Çiçek ile Büyükkılıç, bakım, onarım ve üretim atölyelerini gezdi.

Vali Çiçek'in kullandığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından üretilen milli uçak çeker aracı Rahvan'a binen Büyükkılıç, müdürlük içerisinde tur attıktan sonra bomba yükleme cihazı Seyit Onbaşı'yı da inceledi.

- Büyükkılıç, otobüs şoförleriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özel Halk Otobüsü Esnaf ve Şoförleri Buluşma Toplantısı'nda şoförlerle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve özel halk otobüsü esnaf ve şoförleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayserililerin hizmetin en kalitelisine layık olduğunu belirtti.

En az 500 milyon lira Ulaşım AŞ'yi sübvanse ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Tam 3 senedir kredi almadan sizlere hizmet ediyoruz. Allah'a şükürler olsun, bütçe disipliniyle israfa fırsat vermeden imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak hareket etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Hayrullah Şahin de her zaman destek gördükleri Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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