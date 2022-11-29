KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekim ayında ihracatın 319 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İhracat artışına değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ihracatımız 319 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 10 aylık ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,63 artarak, 3 milyar 254 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ihracatımız ise yüzde 13,07 artarak 3 milyar 948 milyon dolar oldu. Dünya piyasalarından kaynaklı bir önceki aya göre ihracatımızda yüzde 6’ya yakın düşüş olsa da yeni pazarlarla bu düşüşü telafi etme gayretinde olacağız."

2022 yılı ekim ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini açıklayan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Irak, Almanya ve ABD’nin ilk üç sırayı aldığını aktardı.

Büyüksimitci, son 12 aylık ihracatın 4 milyar doları yakaladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz 4,3 milyar dolardı ama gerek Amerika gerekse Avrupa ülkelerinde yaşanan durgunluktan kaynaklı ihracat rakamlarımızda bir miktar yavaşlama var. İthalatın ihracatı karşılama oranında her zaman olduğu gibi Türkiye’ye göre daha iyiyiz. Biz ihraç ettiğimizin yarısı kadar ithal ediyoruz. Dolayısıyla cari fazla veren bir iliz ama inşallah önümüzdeki dönemde daha çok çalışıp yeni pazarlar keşfederek bu durgunluğu aşma gayretinde olacağız."

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