Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2 Aralık'tan itibaren hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

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