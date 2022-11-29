Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Özvatan'da incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, ilçede Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir ve protokol tarafından karşılandı.

Çiçek, ilk olarak kaymakamlığı ziyaret ederek ilçenin genel durumu, tarihi ve kültürel yapısı, yatırımlar ve projeler hakkında Hacıismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Çiçek, burada alt ve üst yapı çalışmaları hakkında Başkan Demir ile görüştü.

Vali Çiçek, iş yerlerini gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



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