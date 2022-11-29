Develi'deki "Fetih Sancağı"nın tarihi araştırılacak

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KAYSERİ (AA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir camide bulunan "Fetih Sancağı"nın tarihlendirilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Cabbar, yaptığı yazılı açıklamada, Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfının talebi ve Develi Belediyesinin desteğiyle Yazıbaşı Mahallesi'nde bir camide muhafaza edilen sancağın tarihlenmesi için uzmanların çalışmalara başladığını belirtti.

Sancakla ilgili yapılan çalışmaların sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatlar bölümünden öğretim görevlileri Ömer Şengü ve Zahide Şahin tarafından önemi ve tarihlendirilmesi araştırılan sancak, atlas dokuma üzerine 240'a 160 santimetre ebadında işlenmiş, üst kısmında Kelime-i Tevhid orta kısmında Türk bayrağı alt kısmında ise Fetih suresinin ilk ayeti bulunmaktadır. Bir devletin, bir askeri birliğin şeref ve gururunu temsil eden sancak, savaş zamanlarında tekbir ve salavatlarla açılarak askerlerimizin maneviyatını yükseltmektedir. Bu denli önem arz eden sancağımıza sahip çıkmak adına çalışma başlatan uzman hocalarıma kolaylıklar diliyorum."

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