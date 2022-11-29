Kayseri'de Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yapılacak Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, belediyenin hizmetlerine yetişmediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da insana yapılan yatırımın değerli olduğunu dile getirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise imar sorunlarını çözerek projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de en çok sağlık ocağı yapan belediye olduklarını belirten Palancıoğlu, "Şu ana kadar 5 sağlık ocağını bitirdik, 3'ünün temelini attık, inşaatı devam ediyor. İnşallah 4'ünün daha temelini atacağız. 2024 mart ayına kadar Melikgazi'de sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Türkiye, sağlık hizmetlerinde en önde gelen ülkelerden oldu. İnşallah bugün temelini attığımız Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni önümüzdeki yıl 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştireceğiz." diye konuştu.

Hayırsever Erol Nalbantoğlu da anne ve babasının adına yaptırdıkları sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.

5 aydır Kayseri'de görev yaptığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da hem belediyeye hem hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak merkezin temeli atıldı.





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