Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasında karar çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, iki sanık da çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık D.K. ile bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.E, V.K, S.O.M. ve E.Y. tutuksuz sanık E.K. ile bazı sanık avukatları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz yargılanan M.P. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların "tasarlayarak öldürme", "yardım etme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan E.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Sanık D.K, E.Y'nin yaptığı bir olay nedeniyle yargılandığını öne sürerek, "Olayla hiçbir alakam yok, tamamen iftiradır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.Y'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık V.K'ye "yardım etme"den 19 yıl, sanık D.K'ye ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar M.E, S.O.M, E.Y. ve M.P. beraat etti.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin olaydan 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen zanlıların 5'i tutuklanmış, M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.K. ise mahkeme sürecinde tahliye edilmişti.

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