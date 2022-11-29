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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de ERÜ ile KASKİ arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA

Kayseri'de ERÜ ile KASKİ arasında iş birliği protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ ile KASKİ arasında üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin pratik hayatta deneyimlerini artırmaları için imzalanan protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ise ERÜ ile KASKİ olarak güzel bir iş birliği yürüttüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Altun ve Özdemir tarafından imzalandı.

Öte yandan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (ERUSAM) ziyaret etti.

Altun'a ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu eşlik etti.

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