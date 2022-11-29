Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü Talas ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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