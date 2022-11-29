Kayseri'de 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 37 olayın şüphelisi 23 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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