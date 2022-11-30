Kayseri'de uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi 3 saat süren çalışmayla kurtardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Küçükkünye Mahallesi'nde besici İsmail Aydoğdu, itfaiyeyi arayıp, keçisinin dağlık arazide düştüğü uçurumda mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi 3 saat süren çalışma sonucu kurtararak sahibine teslim etti.

Aydoğdu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



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