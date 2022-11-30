Hak-İş İl Başkanı Çelik'ten belediye işçilerine kadro talebi

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediyede çalışan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesi talebinde bulundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin sözleşmeli memurlara kadro vermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözleşmeli memurlara kadro verilmesini, çalışma hayatının bir sorunun daha çözülmesi ve yararlanacaklar açısından önemli ve sevindirici buluyoruz. Ancak yerel yönetimlerin yükünü çeken bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşımıza hizmet etmek için yaz kış demeden, afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan, sayıları 500 bine yaklaşan belediye emekçilerine de bir an önce kadro hakkı verilmesi gerekir. Çalışma hayatı içinde özellikle belediye çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan, yıllarca taşeron olarak çalışan, 2018 yılında belediye şirketlerine geçirilen yüzbinlerce işçinin bugüne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılarından kurtarılması gerekir."

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