Kayseri Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan okul ziyareti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulunu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesindeki okulu ziyaret eden Çiçek ve Büyükkılıç, öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerle oyun oynadı.

Çiçek ve Büyükkılıç, öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Ziyaret sonunda okul idareci, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

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