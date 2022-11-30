ERÜ Hastaneleri Uyku Bozuklukları Merkezi reakredite edildi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Uyku Bozuklukları Merkezi, Türk Uyku Tıbbi Derneği (TUTD) tarafından 5 yıllığına reakredite edildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyku Bozuklukları Merkezi, TUTD tarafından 5 yıllığına reakredite edildi.

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, TUTD Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği (TND) Uyku Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, "Uyku Bozuklukları Merkezi'nde, uluslararası standartlarda, tüm uyku bozuklukları ve uyku ile ilişkili hastalıkları teşhis ve tedavi edebiliriz. Uyku bozuklukları ile ilişkili konularda araştırma yapabilir, teknik ve bilimsel yeterlilik düzeyindedir ve bu yüzden TUTD tarafından Yenilenmiş Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsmailoğulları, Türkiye'nin en eski uyku merkezlerinden olan birimde, uyku hekimi ve teknisyeni yetiştirildiğini, hasta hizmeti ile birlikte uyku ile ilgili araştırmaların da yapıldığını kaydetti.

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