PttAVM.com ürünleriyle dünyaya açıldı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT'nin daha önce mektup taşıdığı ülkelerdeki posta idareleri ve kargo şirketleri kanalıyla çok sayıda ülkede ürünlerini satışa açtığını bildirdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Çevikoğlu, AA muhabirine, son 2 yılda daha fazla ürünün e-ticaret yoluyla satıldığını söyledi.

Daha önce alınmadığı kadar gıdanın da bu yolla alındığını belirten Çevikoğlu, bunların e-ticaret hacmini olumlu etkilediğini, PttAVM'nin çok verimli bir yıl geçirdiğini ve 2022'yi büyümeyle kapatacaklarını dile getirdi.

Şu an 40 bine yakın satıcı ve 50 milyona yaklaşan ürün çeşidini bir arada bulundurduklarını ifade eden Çevikoğlu, şöyle dedi:

"Dünyadaki e-ticarete baktığımız zaman bu yıl 5,6 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Bunun da 1,3 trilyon doları e-ihracattan oluşuyor. Neredeyse yüzde 25. Her 100 dolarlık e-ticaret gönderisinin 25 doları başka bir ülkeye gidiyor. Ülkemizde ise yaklaşık 560 milyar liralık e-ticaret hacminin 30 milyar liralık kısmı yurt dışına gidiyor. Dünyadaki 4 üründen 1'i yurt dışına gidiyor. Türkiye'de durum maalesef henüz bu seviyelere ulaşamadı. 100 liralık e-ticaret gönderilerinden sadece 5 lirası başka bir ülkeye gidiyor. Gidecek yolumuz çok, henüz yolun başındayız."

Dünyada kasım ayında satışların diğer aylara göre daha çok arttığına dikkati çeken Çevikoğlu, "Birkaç aylık satışı bir ayda yapıveriyoruz kasımda. Bu yıl da aynı şekilde arttı. Diğer aylara oranla satışlarımız yüzde 250-300 arttı." diye konuştu.

PttAVM'deki ürünlerin bir kısmını "turkishsouq.com" adlı havuza aldıklarını ve bunları yurt dışına açtıklarını söyleyen Çevikoğlu, "PTT'nin daha önce mektup taşıdığı uluslararası kanallardan (posta idareleri ve kargo şirketleri) 200'ün üzerindeki ülkede şu an ürünlerimizi satışa açmış durumdayız. 100 ülkede de kapıya teslimatı PTT aracılığıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, Türk girişimcilere e-ihracata yönelmelerini, dünyaya açılmalarını tavsiye etti.

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