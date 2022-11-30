KTO Başkanı Gülsoy, büyüme rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2022 yılı 3. çeyreğindeki yüzde 3,9'luk büyüme rakamının beklentileri karşıladığını bildirdi.

Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini değerlendirdiği açıklamasında, büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını belirtti.

Büyümenin istikrarlı olması gerektiğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Global piyasada yaşanan tüm olumsuzluklara ve tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen mevcut yüzde 3,9'luk büyüme rakamı beklentileri karşılamıştır. Yeni ekonomi planının ve bu kapsamda ele alınan yöntemlerin bu büyümeye olan olumlu katkılarını görmekteyiz. Bu rakamlar, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi adına umut vericidir. Sonraki dönemlerimizde de bu büyümeyi istikrarlı ve sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapmamız gerekmektedir."

Büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması ve yatırımların artması için fiyat istikrarı ve finansal istikrarın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Gülsoy, sanayi sektörünün nitelikli işgücü, verimlilik ve yerli ham madde girdileriyle desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Yapısal sorunların çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. Mevcut yatırım iştahının etkin bir şekilde korunması ve desteklenmesi önem arz etmektedir. İlave olarak, turizm gelirlerindeki artış miktarı da sevindiricidir. Bunu da gözden kaçırmamamız gerekmektedir. Avrupa’daki enerji krizi öngörülen şekliyle devam ederse kış turizminde de ülkemize önemli turizm geliri sağlanacağı kanaatindeyim."

Türkiye'nin büyümeye devam edebildiğini, hızlı büyüme kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha açıklanan bu rakamların ortaya koyduğunu belirten Gülsoy, "Açıklanan bu olumlu veri, 2022 yıllık büyüme hedefi olan yüzde 5’lik büyümenin yakalanabileceğini hatta bu hedefin üzerine çıkılabileceğini işaret etmektedir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Göstergeler reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmediğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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