Kayseri OSB Başkanı Yalçın büyüme rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK'in paylaştığı Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme gerçekleştiğini, bu rakamın Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Rakamları değerlendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yaşanan resesyon endişesi artmaktadır. Böylesine bir ortamda Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi büyük önem arz etmektedir. 2022 yılı büyüme rakamında sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın azmi ile yüzde 5'lik hedefin üstüne çıkılacağına ve dünya geneline göre iyi bir noktada olunacağına inanıyoruz. Yüzde 3,9'luk büyüme rakamı memnuniyet vericidir. Açıklanan rakamlar, reel sektörün Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasına girilmesi adına büyük bir enerji sarf ettiğini bizlere göstermektedir. Enerji, sanayi ve turizm yatırımlarıyla desteklenecek ekonomimiz, Türkiye yüzyılına atılacak adımları daha da hızlandıracaktır."

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