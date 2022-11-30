Melikgazi Belediyesinde alternatif yol çalışması

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayacak alternatif yol çalışmalarına başlanıldığını açıkladı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yol tamamlandığında trafik yoğunluğunun azalacağını belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır bu yol üzerine çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız rahat etsin diye imar yollarını trafiğe açmak için alt yapı çalışmalarını başladık. Yaklaşık 2 senedir bu yol üzerindeki imar çalışmaları için gerekli izinleri almak adına uğraştık. Yoğun trafik akışını yönlendirecek olan güzel bir alternatif bağlantı yolu yapıyoruz. Talas Caddesi'nden yeni bir yolu Teknopark'a kadar açıyoruz. Bu alanda iki kavşak olacak. Burası büyük bir yükü alacak. Güvenli, nitelikli bir yol ortaya çıktı. Şu an yeni açacağımız yolda alt yapı dolgu ve sıkıştırma işlemlerini tamamlıyoruz. Burada 36 bin ton alt yapı malzemesi kullanılacak. 10 bin ton hafriyat ve dolgu işlemi yapacağız. İnşallah ilkbaharla birlikte burada asfaltlama çalışması ve diğer çalışmaları tamamlayıp, yazın başında ilkbaharda hizmete açacağız."

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