"Kafkasya Efsaneleri" resim sergisi Kayseri'de açıldı

KAYSERİ (AA) - Kafkasyalı ressam Rustam Yahihanov'un "Kafkasya Efsaneleri" resim sergisi Kayseri'de sanatseverlerle buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği ve Kafkas Vakfı tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program söyleşiyle başladı.

Yahihanov'un eserlerini anlattığı söyleşinin ardından 58 eserden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Davetlilere "Kafkasya Efsaneleri" isimli sergisini gezdiren Yahihanov, eserleri hakkında bilgi verdi.

Ressam Yahihanov, gazetecilere, resmini çizdiği kişilerin sadece Kafkasya'nın değil, tüm dünyanın gurur duyduğu isimler olduğunu söyledi.

Bu insanların çok güçlü olduğunu belirten Yahihanov, "O zaman çok zor bir hayat yaşamışlar. Şu an yaşayanlar o hayatı yaşayamazdı. Eserlerimde bunu aktarmak istedim. Onların hayatını, kahramanlığını ve tarihini anlatmak istedim. Bu efsaneleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyorum." diye konuştu.

Yahihanov, 11 Aralık'a kadar açık olacak sergiyi, daha sonra Ankara'da açmayı planladıklarını aktardı.



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