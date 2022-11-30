Kayseri'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ganişeyh Mahallesi Kurudere mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda T.Ö, B.H.Ö, M.B, F.A, M.A, Y.K'nin kazma ve kürekle kazı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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