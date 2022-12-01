Kayseri'de kaçak makaron ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 23 bin 560 dolu ve 21 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçak sigara, makaron ve tütün satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Hamurcu Mahallesi'nde ikamet eden G.D, B.D ve Y.D'nin evlerinde yapılan aramada içerisine kaçak tütün basılmış 23 bin 560 bandrolsüz dolu makaron, 10 kilogram tütün, 21 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 210 kilitli boş poşet, hava kompresörü, dijital kompresörlü tütün basma makinesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının yaklaşık 56 bin 500 lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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