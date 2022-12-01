ERÜ'nün Orta Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 12 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nın (ORA-KAF'23) paydaş üniversiteler istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi rektörleri, rektör yardımcıları ve kariyer merkezlerinin yöneticileri katıldı.

Altun, 6-7 Mart 2023 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tüm paydaş üniversitelerle öğrenciler ve mezunlar için gerek staj gerekse iş olanakları kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Altun, katılımcılara ERÜ'nün ORA-KAF'23 için yaptığı hazırlık çalışmalarını anlattı.

Katılımcılar da toplantıda görüş ve önerilerini aktardı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.