Büyükşehir Belediyesi hava kalitesinin iyileştirilmesi için proje hazırladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına proje sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Kayseri hava kalitesinin iyileştirilmesi için hazırladıkları projeyi sundu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, hem Başkan Büyükkılıç'a hem de heyete projeyi anlattı.

Proje kapsamında uygun görülen mahallelerde 4 bin 500 konutun doğal gaza geçirilmesi için hibe başvurusunda bulunuldu.

Toplantı sonrası heyet üyeleri ile bireysel ısınmanın yoğun olduğu mahalleler ziyaret edildi. Saha ziyaretleri ile bireysel ısınmada tercih edilen yakıtlara ilişkin mevcut durum tespitleri yapıldı.

Ortak yürütülecek projeyle kentte ısınma amaçlı katı yakıt kullanım oranının düşürülmesi ve alternatif çevreci yakıtlarla hava kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.



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