Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yavuzlar ve Tacettin Veli mahallelerindeki kahvehanelere düzenlenen operasyonda, zar ve pul gibi malzemeler ile 3 bin 440 lira ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesildi, 2 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.



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