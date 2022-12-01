Kayseri'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.C'nin Yunus Emre Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

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