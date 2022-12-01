Kayseri'de engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar illüzyon gösterisi, şarkılar ve danslarla eğlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait engelsiz çocuk evlerinden Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte illüzyon gösterisi, şarkılar ve danslarla çocuklar doyasıya eğlendi.



Yaklaşık 200 civarında engelli bireyin bulunduğu Engelsiz Çocuk Evlerinde, 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocukların gelişimleri destekleniyor.

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