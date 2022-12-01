Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan özel birim çocuklarda psikolojik tanıyı kolaylaştırdı

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesinde nisan ayında hizmete açılan Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi'ne psikiyatri uzmanlarınca yönlendirilen çocuklar, oyun oynarken uzmanlar tarafından gözlemleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 7 Nisan 2022'de açılışını duyurduğu ve "aileler için yol gösterici ve Türkiye'de ilk olduğunu" belirttiği birim, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kulesi'nde hizmet veriyor.

Bugüne kadar 88 çocuğun hizmet aldığı birimde, rengarenk peluş oyuncaklardan parmak kuklalarına, oyun hamurlarından bir ailenin yaşamasını tasvir eden minyatür ahşap eve kadar çeşitli oyuncaklar bulunuyor. Burada oyuncaklarla oynayarak ya da oyun kurarak kendilerini ifade eden çocuklara daha kolay tanı konabiliyor.

Şehir Hastanesinde görevli çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Dr. Özlem Kahraman, AA muhabirine, çocukların kendilerini yetişkinler kadar kolay ifade edemediğini, 3-12 yaş grubundaki çocuklarda bunu oyun terapisiyle kolay hale getirdiklerini söyledi.

Kahraman, oyun terapisi ile duygusal, davranışsal sorunları olan çocukları alanlarında uzman kişiler tarafından oyun ve oyuncaklar aracılığıyla iyileştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuk psikiyatri polikliniğine daha çok korku, kaygı, öfke gibi duygu durumları, okulda uyum problemi, davranış sorunları, evde anne ve baba arasındaki tutum farklılığından kaynaklanan sorunlardan dolayı başvurulduğunu belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Oyun terapisi ile bu çocuklarda hedefimiz, onlara yargılanmadan kabul edildiğini ve anlaşıldığını hissettirmek. İyileşmedeki bir diğer önemli husus da terapistiyle kuracağı güven ilişkisi zemininde çocuğun iyileşmesine katkıda bulunmak. Oyun terapisiyle çocuğa yeni beceriler kazandırmayı, kendini daha iyi ifade eder hale getirmeyi, baş etme becerilerini artırmayı, kaygı, korku gibi durumları anlamlandırmasını sağlamayı, davranış sorunlarını çözümlemeyi ve varsa travmatik süreçlerini anlamlandırmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu birimle tanı koymamız daha kolaylaştı. Birimi aynı zamanda gözlem odası olarak kullanıyoruz. Örneğin otizm spektrum bozukluğu soru işaretiyle takip ettiğimiz çocuklarda buradaki gözlemlerden faydalanıyoruz. Oyun gözlemleri çocuk gelişim uzmanları tarafından raporlanıyor ve hastanedeki çocuk psikiyatri hekimlerince değerlendiriliyor."

Kahraman, seans sayısının çocuğun ihtiyacına göre belirlendiğini, ortalama 8 seans hedeflediklerini kaydetti.

- Çocuk, oyunla kendini anlatıyor

Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Demirci de çocuk psikiyatri uzmanlarınca kendilerine yönlendirilen çocuklarla ilgili tutulan notları ve gözlemleri okuduklarını, ardından aile ve çocukla tanıştıklarını anlattı.

Çocuğu oyuncakların yer aldığı birime davet ettikten sonra odada çocuğun hangi oyuncaklarla neden oynadığını, oyun oynarken neler anlatmak istediğini gözlemlediklerini aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Çocuğun benlik algısını burada geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Etkili iletişimle, oyunla, çocuğun sorunu, öfkesi neyse ona dair bir rapor hazırlıyoruz, bu raporu çocuk psikiyatristlere veriyoruz. Odada parmak ve el kuklaları, aileden oluşan maket ahşap bir evimiz var, mutfak ve tamir malzemelerimiz var. Aslında her türlü oyuncak mevcut. Odanın belirli kuralları var. Çocuk, kendine terapiste ve oyuncaklara zarar vermemeli. Seansın başında çocuğa, odada bir süre kalacağını söylüyoruz, süre bitmeye yakın hatırlatıyoruz."

- "Kızımın hırçınlıkları dindi"

Birime 7 yaşındaki kızını getiren Sultan A. ise çocuğunda, aile içindeki sorunlardan dolayı öfke, hırçınlık, eşyalara zarar verme gibi davranışlar gözlemlediğini aktardı.

Sultan A, "6 ay devam ettik. Kızımın hırçınlıkları dindi, okulda arkadaşlarıyla arası daha iyi oldu. Aynı şikayetlerle 4 yaşındaki kızımı da getirdim." diye konuştu.

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