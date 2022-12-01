"Kan Kardeşliği Merkezi" projesi için iş birliği protokolü imzalandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kan ihtiyacı ve kanser hastaları için "KAN-KA-M (Kan Kardeşliği Merkezi)" projesi iş birliği protokolü imzalandı.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAN-KA-M projesi protokolü İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü ve Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar tarafından imzalandı.

Proje ile kan bağışı konusunda insanların doğru bilgilendirilmesi, okullarda güvenli kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlemek, yaşama umudu olmayan hastalara kök hücre bağışçısı bularak yaşama ihtimallerinin artırılması amaçlanıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.