Kapadokya'da çalışan rehberler Soğanlı Vadisi'ni gezdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği ile Nevşehir Turist Rehberleri Odası tarafından Kapadokya bölgesinde çalışan rehberlere yönelik Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'ne gezi düzenlendi.



Grupta yer alan 150 rehber ve 47 turizmci, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Avla Kanyonu'nda yaklaşık 4 kilometrelik parkurda 2,5 saatlik yürüyüş gerçekleştirdi.

Çiçek, yürüyüşün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğanlı Vadisi'nde son zamanlarda turizm atağı başlatıldığını söyledi.

Soğanlı Vadisi'ni Kapadokya'nın girişi olarak nitelendirdiklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Soğanlı Vadisi Kapadokya'daki önemli 3 bölgeden birisi. Balon uçuşlarının başlamasıyla ve Kapadokya'daki tur firmalarının burayı da görmek istemeleriyle ciddi hareket başladı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile buraya ciddi yatırım yapıyoruz. Kapadokya'nın bu hale gelmesinde en büyük etkenlerden birisi olan rehberlere burayı tanıtmak ve destinasyonları içerisine almaları için bölgeyi gezdirdik. Biz Ürgüp'ün hemen yanında, Kayseri'nin göz bebeği Kapadokya'nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'ni önümüzdeki baharda bambaşka görmek istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz."

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur ise Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok yer bulunduğunu belirtti.

Bunlardan birinin de Soğanlı Vadisi olduğunun altını çizen Onur, "Elimizdeki destinasyon sayılarını artırmak ve konaklama yerlerini çeşitlendirmek istiyoruz. Bunun için de farklı arayışlar içine girdik. Soğanlı Vadisi de ümit veren bir bölge. Burada butik otelcilikle alakalı çalışmalar da sürüyor." diye konuştu.

- "Hak ettiği eski değerine kavuşacak"

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez de balon uçuşlarının bölgenin hareketlenmesine çok büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yürüyüş turizminin Türkiye'de ivme kazandığını anlatan Ölmez, "Soğanlı Vadisi, hak ettiği eski değerine kavuşacak. Bu kanyon bence Türkiye'de yürüyüş yapılması gereken yerlerden bir tanesi. Soğanlı, Kapadokya ve Erciyes'i birleştirerek muhteşem bir destinasyon ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede 45 yıldır rehberlik yapan Arslan Özcan da "Buraya gelen turistler kaya kiliseler ve doğal oluşumları çok rahat görebilir. Turizmde alternatif alanlara yönelim gerekiyor. Son dönemlerde günü birlik turizm yükselişte. Bu yüzden bölgede yoğunluk oluşuyor. Bu tarz yerleri keşfedip insanlara tanıtabilirsek alanlarımızı genişletmiş ve insanların kalma süresini uzatmış olacağız." dedi.





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