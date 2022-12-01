Kayseri'de işletmelerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde ekipler tarafından işletmelerde fiyat ve stok denetimi yapıldı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fahiş fiyat denetimi ve stokçulukla mücadele konusunda yürütülecek çalışmalarla ilgili toplantı yaptı.

Başkanlıkta düzenlenen toplantıya Dönmez ve Yalçın ile ilgili kurumlardan yetkililer katıldı.

Toplantıda fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konularında yapılması gereken işlemler ve atılması gereken adımlar kararlaştırıldı.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren market, bakkal, alışveriş merkezi ve benzeri işletmelerde fiyat ve stok denetimine başladı. İki ekip halinde sürdürülen denetimlerde ilçedeki işletmeler sıkı takibe alındı.

Vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili konuları 0549 388 25 27 numaralı whatsapp ihbar hattına iletmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.