Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Yunus Emre, Mevlana, Fatih ve Selçuklu mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık ve yağma" suçlarından haklarında 3 yıl 5 ay 20 gün ile 17 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.C, S.S.A, S.G, E.U, O.K. ile S.K. ile aranan 11 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlüler cezaevine teslim edildi, zanlılar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.