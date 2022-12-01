Kayseri'de, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değerleri "Kardeşlik Destanı" gösterisiyle sunuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değerlerinin, halkların ve kültürel gelişimlerinin danslarla anlatıldığı "Kardeşlik Destanı" gösterisi sunuldu.

SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gösteriyle ilgili şirketin İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, yatırım anlamında kendilerine en son katılan Kayseri'nin, "kardeşlik destanı" başlattıkları ilk şehir olduğunu belirtti.

Başlangıcını Kayseri'de yaptıkları gösterinin, Bursa, İzmir ve İstanbul'da da gerçekleştirileceğini belirten Yusifov, şöyle devam etti:

"Her zaman Türkiye ve Azerbaycan'dan konuşuyoruz. 'Bir millet, iki devlet' diyoruz. Diğer taraftan 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' diyoruz. Bu sözler günlük hayatımızda yaptığımız işlerde bizim için yol gösteriyor. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu sadece bizim şu kısa zamanda hatırladığımız tarihe değil, çok uzun yıllara dayanıyor. Biz bugün bu gösterilerle Türk halklarının birliğini ve dostluğunu, aynı zamanda bizim mottomuz olan SOCAR Türkiye'nin de 'birlikteyiz ve güçlüyüz'ün temelini oluşturduğunu göreceğiz. Umarız gösteriyi çok beğenirsiniz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise iki devlet bir millet anlayışının güçlendirilerek devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluğun kimse tarafından inkar edilemeyeceğini dile getiren Büyükkılıç, "Bu dostluğumuzu 2 yıl önce Karabağ'da ve Şuşa'nın kurtarılışında hep beraber yaşadığımızı sizler de hatırlarsınız. Geçen günlerde Sayın Aliyev'in 'Türkiye yalnız değildir' açıklaması bizleri gururlandırmıştır. Kayseri'nin Azerbaycan'a olan sevgisini, sevdasını, Şuşa ile olan kardeşliğimizi meclisimizden aldığımız karar ile ilan ettik. Şuşa sadece Azerbaycan'a ait değil, UNESCO'nun kültür başkenti olarak da bilinir. Bu anlamda biz Şuşa'yı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değerleri, Türk halklarının ve kültürel gelişimlerinin danslarla anlatıldığı "Kardeşlik Destanı" gösterisi sunuldu. Vatandaşlar 70 dansçının sunduğu gösteriyi beğeniyle izledi.

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