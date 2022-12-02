Aladağlar Milli Parkı'nda oklu kirpi görüntülendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nda koruma altında olan oklu kirpi fotoğraflandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde yaban keçisi, gelincik, su samuru, gelengi gibi türleri barındıran milli parkta bir ziyaretçi, Hacer Ormanları bölgesinde koruma altındaki oklu kirpinin fotoğrafını çekti.

Çevre kirliliği, tarımsal ilaçlar ve bilinçsiz avlama sebebiyle nesli tehlike altında olan oklu kirpiyi avlayana, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca​​​​​​​ 5 bin lira ceza uygulanıyor.

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