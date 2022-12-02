Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Buluşmaları'nın dördüncüsünü Erciyes Teknopark'ta gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı Akıllı Şehir Buluşmaları'nda sulama, aydınlatma, park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik konularında farkındalık ve bilgi paylaşımı yapılacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu'nda 7 Aralık'ta saat 14.00'te düzenlenen buluşmada akıllı şehircilik konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alınacak.

- Büyükkılıç, Bünyan'da esnafı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mini terminal, pazaryeri ve asfalt çalışmalarını denetledi, kadın kooperatifini ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Büyükkılıç'a 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından gilaburu suyu ikram edilen Büyükkılıç, üyelerle sohbet etti.

Fırıncı esnafını da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı işler diledi.

- Talas'ta engelliler unutulmuyor

Talas Belediyesi, engellilere yönelik uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi'nde, engelli araçlarının tamir ve bakımı yapılarak sahiplerine teslim ediliyor.

Yakın zamanda hizmete giren Engelsiz Oyun Parkı ise engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde dizayn edildi.

7/24 Kütüphane'deki engelli bölümü ise görme engelli vatandaşların kitaba ve bilgiye ulaşmasına imkan tanıyor.



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