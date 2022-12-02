Kayseri'de aranan 146 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir haftada, çeşitli suçlardan aranan 146 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24-30 Kasım tarihlerinde, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, 52'si hırsızlık, 20'si yaralama, 17'si dolandırıcılık, 5'i yağma, 4'ü cinsel istismar ve 5'i kişiyi hürriyetinin yoksun kılma suçlarından arananların da aralarında olduğu toplam 146 kişi yakalandı.

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