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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de aranan 146 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de aranan 146 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir haftada, çeşitli suçlardan aranan 146 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24-30 Kasım tarihlerinde, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, 52'si hırsızlık, 20'si yaralama, 17'si dolandırıcılık, 5'i yağma, 4'ü cinsel istismar ve 5'i kişiyi hürriyetinin yoksun kılma suçlarından arananların da aralarında olduğu toplam 146 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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