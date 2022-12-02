Kayseri'de öğrencilere siber zorbalığa karşı eğitim verildi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 öğrenciye siber zorbalığa karşı eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için hayata geçirdiği "Siberay" programı kapsamında Kayseri'de program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Polisler, 250 öğrenciye "Siberay" faaliyeti kapsamında siber zorbalıkla mücadele eğitimi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.