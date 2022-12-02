AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki muhalefet belediyelerini eleştirdi:

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet belediyelerini eleştirerek, "Şehirlere ihanet ediyorlar, şehirlerine yazık ediyorlar. Şu ana kadar eğer bu şehirlerin derdini çözecek, derde derman olacak bir tane proje yaptılarsa lütfen söylesinler, ne yazık ki yok." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Hisar iş birliğiyle 19 Mayıs Mahallesi'nde yaptırılacak Hisar Camisi'nin temel atma töreninde, birçok sıkıntıya rağmen Türkiye'nin dört bir köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde temeller atmaya, açılışlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehirlerin geleceğinin o şehri yönetenlerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinden sonra farklı bir belediyecilik modelinin ortaya çıktığını, belediye başkanlarının reklam ajansları aracılığıyla algı oluşturduklarını ifade etti.

Bazı belediyelerin çalışmadıkları halde çalışıyor, iş yapmadıkları halde iş yapıyor gibi gösterildiğini aktaran Özhaseki, "Gerçekten üzücü. Geçtiğimiz yıl itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı operasyonları için ajanslara 845 milyon lira para yatırır. Geçen gün grupta başkanvekilimiz Tevfik Bey açıkladı, bu sene itibarıyla da reklamlara 1,5 milyar lira ayırmayı düşünüyormuş beyefendi. Ne olur hizmete verse bunları." diye konuştu.

Kayseri'nin ilçe belediyelerinin, muhalefetin büyükşehir belediyelerinin yaptıklarından daha çok hizmeti hayata geçirdiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu son dönemde ne yazık ki üzülerek söylüyorum, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da Mersin'de ve İzmir'de dahil olmak üzere asla iş yapmaya niyetleri yok. İşi sadece sosyal medya üzerinden ve besleme basınları var, özel olarak besledikleri basın üzerinden bir propaganda ile götürüyorlar. Şehirlere ihanet ediyorlar, şehirlerine yazık ediyorlar. Şu ana kadar eğer bu şehirlerin derdini çözecek, derde derman olacak bir tane proje yaptılarsa lütfen söylesinler, ne yazık ki yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle Kayseri Melikgazi Belediyesinin hizmetlerini yarıştıralım. 16 milyonluk şehir diyorlar ya buranın bütçesinden herhalde 50 misli büyük bütçeleri var. Gaziantep'te Şahinbey belediyemiz var, Şahinbey Belediyesi ilçe belediyesi. Yaptıklarını yarıştıralım. Eğer gerçekten İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bizim ilçe belediyelerimizin yaptıklarından daha fazla bir hizmet yapmışsa bütün sözlerimi geri alacağım. Ama ne yazık yok."

Özhaseki, seçim zamanı vatandaşın hesap soracağını, her şeyin ortaya çıkacağını, o yüzden hizmet prensibiyle hareket etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğunu, şehirlerin de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise kentin hayırseverleriyle ön plana çıktığını belirterek, hayırsever Mehmet Hisar ve ailesine teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her gün yeni bir hizmeti devreye soktuklarını ifade etti.

Hayırsever Mehmet Hisar da temeli atılan caminin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, butona basılarak cami inşaatına ilk harç döküldü.

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