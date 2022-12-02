Başkan Büyükkılıç'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, engelli bireylere yaşamın her alanında daha çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 53 personelle 290 öğrenciye hizmet verildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Merkezi'miz en güzel, en özel tebessümlerin harman olduğu yerdir. Merkezimizde ekibimizin tüm çabası ve amacı en çok sevdiklerimiz olan bu özel çocuklarımızı gülümsetebilmektir. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz çocuk evlerinden Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi de 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimini desteklemeleri ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamaları adına çok özel yerlerdir."

Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yarın sanatçı Orhan Hakalmaz'ın sahne alacağı konser düzenleyeceklerini de aktardı.

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