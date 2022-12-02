Kayseri'de Anadolu Net TV kanalı yayın hayatına başladı

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KAYSERİ (AA) - Kentte yayın hayatına başlayan Anadolu Net TV'nin açılışı yapıldı.

Erkilet Bulvarı'ndaki kanal binasının bahçesindeki açılışta konuşan Anadolu Net TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Kösedağ, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Kayseri basınına yeni bir soluk getireceklerin belirten Kösedağ, "Amacımız ülkesiyle, milletiyle ve vatanıyla barışık ve bütünlük içinde yayın yapmak." dedi.

Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yayın hayatında kanala başarılar diledi.

Açılışa AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.

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